Κρίστα Πάικ: Ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

Η Κρίστα Πάικ, θανατοποινίτισσα καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της, ανακοίνωσαν οι συνήγοροί της χθες Τρίτη.

«Είναι το μοναδικό πρόσωπο που είναι γνωστό πως επέζησε έπειτα από πλήρη διαδικασία εκτέλεσης στις ΗΠΑ. Παρά πάσα προσδοκία, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τη συνείδησή της, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία», σημείωσαν.

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να θανατωθεί την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας των ΗΠΑ. Ωστόσο, παρέμεινε στη ζωή αφού έγινε η ενδοφλέβια έγχυση δυο δόσεων θανατηφόρου διαλύματος, με δραστική ουσία την πεντοβαρβιτάλη, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως η Πάικ συνέχιζε να αναπνέει, με μεγάλη δυσκολία, για μακρό χρονικό διάστημα. Συνήγορός της είπε πως ακούστηκε να μιλάει, να τραγουδάει και να κλαίει αφού της δόθηκε η πρώτη δόση.

Εντέλει, διακομίστηκε σε νοσοκομείο εκτός φυλακής. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ή το γιατί επέζησε, αν το γεγονός οφειλόταν στο ότι δεν έγινε σωστά η τοποθέτηση των γραμμών έγχυσης του διαλύματος στον οργανισμό της ή στο ότι είχε σπασμένες φλέβες. Παραμένει ασαφές σε αυτό το στάδιο εάν θα γίνει νέα προσπάθεια να εκτελεστεί σε περίπτωση που αναρρώσει πλήρως.

Κρίστα Πάικ: Ζητούν μετατροπή της ποινής η δικηγόροι της

Παρά το ότι τα χέρια της έχουν υποστεί εκτενείς βλάβες, η θανατοποινίτισσα συνεχίζει να νοσηλεύεται δεμένη χειροπόδαρα στη νοσοκομειακή κλίνη, στηλίτευσαν οι δικηγόροι της. «Η ανάνηψή της είναι από ιατρική σκοπιά άνευ προηγουμένου» και η πρόγνωση παραμένει «ασαφής» αλλά «αναμένουμε μακρά αποθεραπεία», σημείωσαν.

«Είναι το μοναδικό πρόσωπο που είναι γνωστό πως επέζησε έπειτα από πλήρη διαδικασία εκτέλεσης στις ΗΠΑ», πρόσθεσαν. Έχουν ζητήσει να μην εκτελεστεί και η ποινή της να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον.

Πριν οδηγηθεί στον θάλαμο όπου έγινε η προσπάθεια να εκτελεστεί, η υπεράσπιση ζητούσε ήδη την μετατροπή της ποινής, με την επίκληση του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη όταν ήταν παιδί, της ψυχασθένειάς που είχε διαγνωστεί πως αντιμετώπιζε και την καλή διαγωγή της έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες στη φυλακή.Το αίτημα απορρίφθηκε από τη δικαιοσύνη.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996, για τον φόνο 19χρονης, όταν ήταν ακόμη 18 ετών. Το θύμα, η Κολίν Σλέμερ, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε σε απομακρυσμένη τοποθεσία, όχι μακριά από το πανεπιστήμιο του Τενεσί στη Νόξβιλ.

Παράλληλα χθες επρόκειτο να εκτελεστεί άλλος θανατοποινίτης, ο Τζαμάλ Χάουαρντ, 46 ετών, στην πόλη Χάντσβιλ, στο Τέξας (νότια). Αυτή αναμενόταν να είναι η 30ή εκτέλεση της χρονιάς στη χώρα.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο της Βίκι Λι Σουόρτουτ, 42 ετών, υπαλλήλου μίνι μάρκετ. Καθώς τα ένδικα μέσα του είχαν εξαντληθεί, η υπεράσπιση ζήτησε από τον τεξανό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ αναστολή 30 ημερών, μετά την «φρικιαστική αποτυχία της εκτέλεσης» της θανατοποινίτισσας Πάικ πριν από μια εβδομάδα.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται αναφανδόν υπέρ της θανατικής ποινής. Προχθές Δευτέρα, έδωσε πράσινο φως προκειμένου να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του στρατού ο δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009. Θα είναι η πρώτη εκτέλεση στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του ανακοίνωσε τον Απρίλιο μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση της επιβολής της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακές υποθέσεις.

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