7 Οκτωβρίου 2023: Τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ – Πώς άλλαξε η Μέση Ανατολή

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες με μαζική εκτόξευση ρουκετών και ταυτόχρονες επιθέσεις σε ισραηλινές κοινότητες. Ακολούθησαν εισβολές μαχητών, δολοφονίες και απαγωγές, ενώ στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κλίμακα της επίθεσης αιφνιδίασε τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας και προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην ισραηλινή κοινωνία.

Η Χαμάς είχε ήδη από το 1987 εξελιχθεί από ισλαμιστική οργάνωση σε σημαντική πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Το 2006 επικράτησε στις παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές και έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας, μετά τη σύγκρουσή της με τη Φατάχ. Έκτοτε, η παλαιστινιακή πολιτική σκηνή παραμένει βαθιά διχασμένη.

Image

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στην ισραηλινή ασφάλεια. Παρότι είχαν υπάρξει ενδείξεις για προετοιμασία μεγάλης επιχείρησης, οι πληροφορίες δεν αξιολογήθηκαν ως απειλή της συγκεκριμένης κλίμακας. Για πολλές ώρες κάτοικοι των περιοχών κοντά στη Γάζα παρέμειναν εγκλωβισμένοι και κρυμμένοι στα σπίτια και τα καταφύγιά τους, περιμένοντας την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων.

Το χτύπημα πυροδότησε μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, ενώ η σύγκρουση επεκτάθηκε και πέρα από τα σύνορα του θύλακα. Η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το Ιράν και οι Χούθι της Υεμένης βρέθηκαν με διαφορετικούς τρόπους στο επίκεντρο της νέας περιφερειακής έντασης.

Image

Image

Τρία χρόνια μετά, οι συνέπειες της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να επηρεάζουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική ισχύς της Χαμάς έχει περιοριστεί σημαντικά, όμως το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μεγάλες διπλωματικές και επικοινωνιακές πιέσεις, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Η 7η Οκτωβρίου δεν αποτέλεσε μόνο μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην πρόσφατη ιστορία του Ισραήλ. Άνοιξε έναν νέο κύκλο σύγκρουσης, οι επιπτώσεις του οποίου συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο της Μέσης Ανατολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες μετά τη θεομηνία – 60 κτίρια έχουν ελεγχθεί σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο

ΠΑΓΝΗ: «Καμπανάκι» για την καθαριότητα στα χειρουργεία - Δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις, υπάρχουν όμως για εργολάβο