Κρεμλίνο: Καταγγέλλει απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από την Ουκρανία με δύο drones

Απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι απέτρεψε η Μόσχα.

Το Κρεμλίνο κατήγγειλε την απόπειρα επίθεσης ως «τρομοκρατική ενέργεια» προσθέτοντας ότι τα «δύο drones που στόχευαν το Κρεμλίνο εξουδετερώθηκαν χάρη στην χρησιμοποίηση των συστημάτων ραντάρ προτού προλάβουν να χτυπήσουν. Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, διευκρινίζεται ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι αυτήν την στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ασφαλής και συνέχισε να εργάζεται με το πρόγραμμά του αμετάβλητο.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει καπνό πάνω Κρεμλίνο, το οποίο και κατηγορεί την ν Ουκρανία για την απόπειρα, με επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με στόχο τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει κατοικία στο συγκρότημα.

Putin's* press-service:



“Lasts night, the Kyiv regime attempted to strike the Kremlin presidential residence with UAVs.



Two unmanned aerial vehicles were aimed at the Kremlin.



As a result of timely actions taken by the military and special services using EW systems, the… pic.twitter.com/yZ0XzgxUNo

— Dmitri (@wartranslated) May 3, 2023