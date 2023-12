Κιριμπάτι: Υποδέχτηκε πρώτο το 2024, με πυροτεχνήματα (βίντεο)

Η νησιωτική χώρα του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που υποδέχθηκε το 2024.

Μετά το Κιριμπάτι, η δεύτερη χώρα στη σειρά που θα υποδεχτεί το 2024 θα είναι η Νέα Ζηλανδία και έπειτα θα ακολουθήσει η Τόνγκα και η Σαμόα. Τα νησιά του Κιριμπάτι, 33 στο σύνολό τους, υποδέχονται το νέο έτος πρώτα.

Παράλληλα πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στον κόσμο, καθώς μετρούν κι εκεί αντίστροφα για το 2024.

2024 has just arrived!

The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!

Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/H2Rcg6IrK4

