Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν τέσσερις Αμερικανοί - Η κατάστασή τους

Στόχος επίθεσης με μαχαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους έγιναν τέσσερις αμερικανοί πανεπιστημιακοί καθηγητές που εργάζονται στην Κίνα.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο εργοδότης τους, αλλά και η διπλωματία των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών, ειδικά υπηκόων χωρών της Δύσης, είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κίνα, όπου οι δρόμοι γενικά θεωρούνται ασφαλείς. Ο αριθμός επιθέσεων δεν συγκρίνεται με αυτόν στις ΗΠΑ ή στη δυτική Ευρώπη.

Το πανεπιστήμιο Κορνέλ, με έδρα την πολιτεία Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), ανέφερε πως οι τέσσερις Αμερικανοί εργάζονται ως καθηγητές και συμμετείχαν σε πρόγραμμα ανταλλαγής στην Κίνα.

Τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «σοβαρού επεισοδίου», τόνισε το πανεπιστήμιο.

Ο Άνταμ Ζάμπνερ μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολιτεία της Αιόβα δήλωσε ότι ο αδελφός του, Ντέιβιντ, ήταν ένας από τους τέσσερις που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο περιέγραψε ως μαχαίρωμα.

Four foreigners were attacked and stabbed in Beishan Park in Jilin City. Police have apprehended the suspect, with initial reports indicating the attacker is an ultra-nationalist. No information has been provided on the nationality or the extent of the injuries of the victims. pic.twitter.com/IWfJLCpT1E

