Κένυα: Τρεις νεκροί και 300 οι τραυματίες από έκρηξη αερίου στο Ναϊρόμπι (Βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περίπου 300 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε εξαιτίας έκρηξης αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι.

Ένα φορτηγό που μετέφερε φυσικό αέριο εξερράγη στην περιοχή Εμπακάσι γύρω στις 23:30 (20:30 GMT), «δημιουργώντας μια τεράστια μπάλα φωτιάς» δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χάρη σε «συντονισμένες ενέργειες διαφόρων μονάδων επέμβασης» κατορθώθηκε «να απομακρυνθούν εσπευσμένα 271 άνθρωποι και να διακομιστούν σε διάφορα κέντρα υγείας στο Ναϊρόμπι», την κενυατική πρωτεύουσα, τόνισε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους 27 ανθρώπους επιτόπου.

🚨#Breaking: Explosion at Nairobi gas plant kills 2, injures 167. Fireballs and fires rage near residential area. Building hosting company badly damaged. Death toll expected to rise.#Nairobi #Kenya pic.twitter.com/Xnl1iFlLbf

