Κένυα: Τεράστια πυρκαγιά από έκρηξη αερίου στο Ναϊρόμπι -Πληροφορίες για νεκρούς, εκατοντάδες οι τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 222 τραυματίστηκαν στη γιγαντιαία πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κένυας.

Φορτηγό που «μετέφερε αέριο εξερράγη», μετατράπηκε σε «πελώρια πύρινη σφαίρα» κι η φωτιά «εξαπλώθηκε» πολύ γρήγορα στην Εμπακάσι, συνοικία της πρωτεύουσας, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ισαάκ Μάιγκουα Μουαούρα.

Update: The concerted actions of various response units have resulted in the successful evacuation of 271 individuals to different health facilities in Nairobi.

Furthermore, @EMS_Kenya, in coordination with the Kenya Red Cross action team, promptly attended to an extra 27… https://t.co/pQO9jUqoxl

Η πυρκαγιά «προκάλεσε ζημιές σε πολλά οχήματα κι εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων εταιρειών. Δυστυχώς, πήραν επίσης φωτιά σπίτια (...) ενώ βρίσκονταν οι κάτοικοί τους μέσα, καθώς ήταν αργά τη νύχτα», διευκρίνισε.

Οι 222 τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα κέντρα υγείας της πρωτεύουσας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τα δυο θύματα υπέκυψαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για τουλάχιστον τριακόσιους τραυματίες, όχι όμως για νεκρούς.