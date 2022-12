Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Σαπουνόφουσκα γίνεται χιονοκρύσταλλος σε μια στιγμή (βίντεο)

Η επικών διαστάσεων κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα έχει αφήσει στο πέρασμά της περισσότερους από 37 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα, με την θερμοκρασία να κάνει βουτιά κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Σε αυτές τις συνθήκες πολικού ψύχους, χρήστης ανέβασαν στο twitter βίντεο, στο οποίο φαίνεται πώς μια σαπουνόφουσκα μετατρέπεται σε χιονοκρύσταλλο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

When the weather gets as cold as it is in the eastern US, you can always have fun making frozen bubbles. Here is one of my creations. #winter @spann pic.twitter.com/CbV9GZtoQG

Άλλος χρήστης δείχνει πώς το καυτό νερό γίνεται πάγος σε ελάχιστο χρόνο στον παγωμένο αέρα.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.

The huge winter storm pummelling the US has intensified into a "bomb cyclone", with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2022