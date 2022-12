ΗΠΑ: Πολικό ψύχος με δεκάδες νεκρούς - Έχουν παγώσει τα πάντα (βίντεο)

Σε παγωμένο κλοιό βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -28 βαθμούς κελσίου.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 32. Αυτοκίνητα έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, στους παγωμένους δρόμους, εξαιτίας των έντονων χιονοπτώσεων και χιλιάδες νοικοκυριά είναι βυθισμένα στο σκοτάδι, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.

Ενδεικτικά, το Μπάφαλο της Νέας Υόρκηw έχει παραλύσει από τον κυκλώνα – βόμβα.

«Αυτοκίνητα έχουν εγκαταλειφθεί. Εγώ χρειάστηκε να φορέσω μάσκα του σκι για να μπορώ να βλέπω λόγω των ισχυρών ανέμων, με το χιόνι να έχει φτάσει τα τρία μέτρα και να έχει εγκλωβίσει όλους τους ανθρώπους μέσα» μεταδίδει ρεπόρτερ του WKBW.

Εκχιονιστικά μηχανήματα, πυροσβεστικά και οχήματα έκτακτης ανάγκης είναι ακινητοποιημένα.

Το διεθνές αεροδρόμιο στο Μπάφαλο θα παραμείνει κλειστό μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια χιλιάδες πτήσεις ακυρώνονται με τους ταξιδιώτες να απογοητεύονται που δεν προλαβαίνουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

«Οι συνθήκες αυτές, το χιόνι που σε τυφλώνει, η μηδενική ορατότητα, τα πάντα λευκά. (Η χιονοθύελλα) μπορεί να καταγραφεί ως η χειρότερη στην ιστορία» αναφέρει η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθο Χουτσούλ.

Τουλάχιστον 700.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Άγνωστο παραμένει πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Buffalo EMTs battle to reach thousands snowed-in on Christmas Day after bomb cyclone killed 32 across the US: Whiteout blizzards and freezing temperatures grip almost all 50 states - as 4m in NYC are told to conserve power pic.twitter.com/lrK0yJHOjq

— Duncan McLean (@duncanny777) December 25, 2022