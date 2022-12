Κακοκαιρία Elliott: Η πολική βόμβα μεταφέρεται από τις ΗΠΑ στη Βρετανία

Ανησυχία εκφράζεται στη Βρετανία για την πιθανότητα η «πολική βόμβα» που ξέσπασε στις ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, να μεταφερθεί και στη δική τους χώρα.

Δεκάδες περιοχές στις ΗΠΑ χτυπήθηκαν από ισχυρές χιονοθύελλες και παγετό, με τη θερμοκρασία, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάνει τους -45 βαθμούς Κελσίου. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ελλείψει επαρκούς θέρμανσης στα σπίτια τους, ενώ ορισμένοι εγκλωβίστηκαν στις κατοικίες ή και τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα να πεθάνουν.

Καθώς η κακοκαιρία αρχίζει να καταλαγιάζει στην Αμερική, αφήνοντας πίσω τις και άλλα προβλήματα, όπως την πιθανή πρόκληση πλημμυρών από τα χιόνια που λιώνουν και τις ζημιές σε δεκάδες σημαντικές υποδομές, η μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας προειδοποιεί ότι ο «κυκλώνας» από χιόνι μπορεί να μεταφερθεί στην ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως λέει το Met Office, τα χαρακτηριστικά της βρετανικής κακοκαιρίας μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, όμως το κρύο θα είναι σίγουρα τσουχτερό.

Την Τετάρτη 28/12 εκδόθηκε μετεωρολογικό δελτίο με κίτρινη προειδοποίηση για έντονη βροχόπτωση από τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής για 15 ώρες για μεγάλο μέρος της Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένων του Εδιμβούργου, της Γλασκώβης και του Στέρλινγκ. Το Μετεωρολογικό Γραφείο είπε ότι η έντονη βροχόπτωση θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες και διακοπή των μετακινήσεων.

Will the UK be impacted by the cold snap in North America? ❄️

We're likely to see some wet and windy weather over the coming days, but there are currently no signs of any exceptionally cold weather heading for the UK 👇 pic.twitter.com/df9EMn54LT

— Met Office (@metoffice) December 28, 2022