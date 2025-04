Ισραήλ: Σε πύρινο κλοιό από πυρκαγιές η Ιερουσαλήμ – Έτοιμος να ζητήσει βοήθεια ο Νετανιάχου

Μεγάλες φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης σε δασώδεις περιοχές κοντά στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν γρήγορα. Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή, πολλά αεροσκάφη διάσωσης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Israeli media: Massive fires in #Jerusalem and other areas, with dozens of firefighting teams supported by helicopters working to extinguish the flames pic.twitter.com/fPf6bjiRTw

— mahmoud khalil (@zorba222) April 23, 2025