Ισραήλ: Λαοθάλασσα στους δρόμους κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου (βίντεο)

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ισραηλινής αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές, που αποκηρύσσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό ως τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας, συγκεντρώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο σε διάφορα σημεία της ισραηλινής μεγαλούπολης.

Ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες, ύψωσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το τέλος της δημοκρατίας» και αφίσες του Νετανιάχου με τον χαρακτηρισμό «Εγκληματίας». Στη διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και την Μπερ Σεβά.

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κυρίως εναντίον του σχεδίου της κυβέρνησης να αποδυναμώσει το δικαστικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, το κοινοβούλιο θα μπορεί με απλή πλειοψηφία να εγκρίνει νομοσχέδιο αψηφώντας ακόμη και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.



🇮🇱⚡️A rally against judicial reform takes place in the center of Tel Aviv, several streets are blocked.

This is the third week of protests since Israeli Justice Minister Yariv Levin announced plans for judicial reform.#israel #judiciary #judicialreforms #protests #telaviv pic.twitter.com/JTCbNzLnaJ

