ΗΠΑ: Πεδίο «μάχης» η Ατλάντα μετά τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή (βίντεο)

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θάνατο ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών, καθώς κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν περιπολικό και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή Μανουέλ Τεράν από πυρά αστυνομικών την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εκκένωση εργοταξίου. Στο σημείο θα κατασκευαστεί ένα κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών, προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους ακτιβιστές να καταγγέλλουν την αποψίλωση δάσους και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρότι η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, έλαβε γρήγορα επεισοδιακή τροπή. Κουκουλοφόροι επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς, άναψαν φωτιές στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Αν και οι αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης φοβούνταν πως δεν θα έλειπαν τα έκτροπα στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, δεν κατάφεραν να τα αποτρέψουν.

🇺🇸 _||~🎦 UPDATE: 6 people were arrested after a small group within the crowd damaged 2 police vehicles & 3 businesses downtown. the unrest started when an activist was killed after firing .. #USA #Atlanta #Georgia pic.twitter.com/XLyplEY9Cq https://t.co/mEoACiy4XZ

Η οργή πολλών διαδηλωτών για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή ξεχείλιζε. Πολλοί ακτιβιστές είχαν κατασκηνώσει εδώ και μήνες στην περιοχή του εργοταξίου, φιλοδοξώντας να εμποδίσουν τα έργα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Τζόρτζια, ο Τεράν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των δυνάμεων ασφαλείας που εκκένωναν την περιοχή, πυροβόλησε πρώτος κατά αστυνομικών και εκείνοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Την Παρασκευή, οι αρχές έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του όπλου που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 26χρονος.



A protest turned violent in downtown Atlanta on Saturday night in the wake of the death of an environmental activist who was killed by authorities this week after officials said the 26-year-old shot a state trooper. >> https://t.co/qaI6wSTDYX pic.twitter.com/ukvANi32ob

— WTVG 13abc (@13abc) January 22, 2023