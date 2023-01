Περού: Κλείνει το στολίδι Μάτσου Πίτσου - 46 νεκροί από τις ταραχές

Οι αρχές του Περού αποφάσισαν να κλείσουν το Μάτσου Πίτσου, το τουριστικό στολίδι των 'Ινκας και μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τη χώρα από τον Δεκέμβριο, στις οποίες 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Δόθηκε εντολή να κλείσει το δίκτυο μονοπατιών των Ίνκας (χερσαίες προσβάσεις, Μονοπάτι των 'Ινκας) και της Llaqta (Γιάκτα, ακρόπολη) του Μάτσου Πίτσου λόγω της κοινωνικής κατάστασης και για τη διατήρηση της ακεραιότητας των επισκεπτών» ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο σιδηρόδρομος, ο μόνος τρόπος για να μεταβεί κάποιος στην τοποθεσία αυτή -- εκτός από την πορεία -- κόπηκε εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς η γραμμή υπέστη ζημιές από διαδηλωτές. Σύμφωνα με την εταιρία που τον διαχειρίζεται, αφαιρέθηκαν ράγες από τους διαδηλωτές.

Thousands of protesters have clashed with police in Peru's capital for the second day in a row, as they demanded the resignation of President Dina Boluarte and the return of her predecessor.

More on the protests here: https://t.co/Zp4L3srBoI pic.twitter.com/tTJUowi9gH

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2023