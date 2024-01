Ισραήλ: Εντείνονται οι επιθέσεις κατά της Χαμάς-Συντρίμμια μεγάλο μέρος της Γάζας

Το Ισραήλ σφυροκόπησε στόχους κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, την ώρα που ισραηλινά αεροσκάφη έριχναν φυλλάδια στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα, προτρέποντας τους Παλαιστίνιους που έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκεί να βοηθήσουν για τον εντοπισμό των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, ανέφεραν κάτοικοι.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανέφερε πως μαχητικά της έπληξαν ομάδες μαχητών που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά κοντά σε στρατεύματα και να εκτοξεύσουν πυραύλους εναντίον αρμάτων μάχης στη βόρεια Γάζα και έκανε επίσης γνωστό πως βομβάρδισε στόχους κατά μήκος της Γάζας.

Στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα, όπου το Ισραήλ λέει πως επέκτεινε τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές περιμετρικά του νοσοκομείου Nasser κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς ως τους σφοδρότερους εδώ και πολλές ημέρες.

Israeli army has dropped leaflets that state they have conditioned the forced displacement of Palestinian citizens (war crime) on the return of the hostages. So, although their abduction had nothing to do with them Palestinian citizens are being collectively punished (war crime). https://t.co/PC9eqWToFV

