Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Νεκρό ένα 13χρονο αγόρι

Ένα αγόρι 13 ετών έχασε τη ζωή του, έπειτα από την επίθεση που πραγματοποιήσε ένας 36χρονος το πρωί της Τρίτης σε σταθμό του μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε με ένα σπαθί σε κόσμο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους. Μεταξύ τους, βρισκόταν ένα 13χρονο αγοράκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, όπως ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωσή της η αστυνομία. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και θα χρειαστεί να χειρουργηθούν, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή τους.

Ο 36χρονος δράστης συνελήφθη μετά την επίθεση, καθώς εθεάθη να περιφέρεται στους δρόμους του Hainault με ένα σπαθί, ενώ από τις αναφορές της αστυνομίας, η επίθεση «δεν ήταν στοχευμένη».

