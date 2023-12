Ισραήλ: «Δεν επιδιώκουμε τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων -Η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ασπίδες»

Την πρόθεσή του ότι δεν επιδιώκει να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να καταφύγουν στην Αίγυπτο, εξέφρασε ο ισραηλινός στρατός, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη «δύσκολη» κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν επιδιώκουμε να απομακρύνουμε τους ανθρώπους εκεί κάτω. Η Αίγυπτος ήταν απολύτως ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το θέμα: δεν το επιθυμεί. Δεν επιδιώκουμε να εκτοπίσουμε τον πληθυσμό μόνιμα.», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ζητήσαμε από τους αμάχους να απομακρυνθούν από το πεδίο της μάχης και ορίσαμε συγκεκριμένη ανθρωπιστική ζώνη στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», εξήγησε ο ίδιος αναφερόμενος στην παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες»

Όπως είπε, γίνονται τα πάντα για να προστατευθούν οι άμαχοι: «Αν η Χαμάς μετακινούνταν εκτός των αστικών περιοχών και μας πολεμούσε εκεί, τότε φυσικά δεν θα επηρεαζόταν ο άμαχος πληθυσμός. Αλλά η Χαμάς δεν το έχει κάνει αυτό», δήλωσε ο Κόνρικους, κατηγορώντας για μία ακόμη φορά την παλαιστινιακή οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χώρος και η πρόσβαση είναι περιορισμένα και γι’ αυτό τον λόγο είναι κρίσιμο να λάβουμε τη στήριξη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων προκειμένου να συνδράμουν στη δημιουργία υποδομών στην περιοχή αλ Μαουάσι», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο τόνισε όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ότι «δεν τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά εντελώς στον βορρά, αλλά έχουμε σημειώσει καλές προόδους», δήλωσε ο Κόνρικους στο CNN.

Ανησυχία ΟΗΕ για τους αμάχους: «Περιορίζονται σε μικρές περιοχές»

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε το Σαββατοκύριακο την ανησυχία του για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας «περιορίζονται σε ολοένα και μικρότερες περιοχές» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. «Δεν υπάρχει ασφαλές σημείο στη Γάζα», είχε εκτιμήσει.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες (3/12) , ότι 15.523 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών, εκ των οποίων το 70% είναι γυναίκες και παιδιά.

Μετά την κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της εκεχειρίας, το Ισραήλ διεύρυνε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, γεγονός που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς του ΟΗΕ, περίπου 1,8 εκατ. άνθρωποι στη Γάζα, περίπου το 75% του πληθυσμού, έχουν εκτοπιστεί.

Η Αίγυπτος, που συνορεύει με τον Παλαιστινιακό θύλακα, απορρίπτει την ιδέα της μαζικής μετακίνησης των Παλαιστινίων στο έδαφός της. Εξάλλου και οι αραβικές χώρες είναι αντίθετες στη μετακίνηση των Παλαιστινίων. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έχει δηλώσει ότι «οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να μείνουν στη Γάζα, στα σπίτια τους».

Ο πόλεμος που οδήγησε στην ίδρυση του Ισραήλ, πριν από 75 χρόνια, προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό 760.000 Παλαιστινίων, ένα γεγονός γνωστό με το όνομα «νάκμπα», καταστροφή στα αραβικά.

Δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης στο νότιο τμήμα της Γάζας, λένε αυτόπτες μάρτυρες

Την ίδια στιγμή, δεκάδες άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκσκαφείς του Ισραήλ εισήλθαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο ύψος της Χαν Γιούνις, δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες στο AFP.

Ο 59χρονος Αμίν Αμπού Χόλα δήλωσε ότι τα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έχουν πλέον εισέλθει «σε βάθος δύο χιλιομέτρων» στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στο χωριό αλ Καράρα, βορειοανατολικά της Χαν Γιούνις.

"Τα άρματα μάχης βρίσκονται πλέον στον δρόμο Σαλαχεντίν", που εκτείνεται από τη βόρεια ως τη νότια Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε από την πλευρά του ο 34χρονος Μοάζ Μοχάμεντ.

200 «τρομοκρατικούς στόχους» έπληξε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι εξουδετέρωσε διακόσιους τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς, θέλοντας να δώσει μία γεύση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή καθώς «τα χερσαία στρατεύματα συνεχίζουν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας παράλληλα με τα πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας».

Οι στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού έπληξαν «τρομοκρατικές υποδομές» που βρίσκονται μέσα σε σχολείο στο Μπέιτ Χανούν, από το οποίο πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον των στρατευμάτων.

Στο συγκρότημα υπήρχαν δύο υπόγειες σήραγγες, συμπεριλαμβανομένης μιας παγιδευμένης με εκρηκτικά, πυρομαχικά και άλλο οπλισμό, αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian».

02 December 2023

Scenes of Al-Qassam Mujahideen clashing with enemy vehicles and soldiers in Beit Hanoun in the northern Gaza Strip🇵🇸👊✊

Al-Aqsa Flood pic.twitter.com/m5iAVLWqyJ

— S M Tareq Azad (@SMTareqAzad) December 4, 2023