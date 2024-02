Ισπανία: Στο «χορό» των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους της χώρας (εικόνες, βίντεο)

Αγρότες απέκλεισαν σήμερα την κυκλοφορία σε ορισμένους από τους κύριους αυτοκινητοδρόμους της Ισπανίας, διαμαρτυρόμενοι, όπως και συνάδελφοί τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τα υψηλά κόστη, τη γραφειοκρατία και τον ανταγωνισμό από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε με διαφορετικές αποχρώσεις τα ίδια προβλήματα», δήλωσε ο Ντοναθιάνο Ντούχο, ο αντιπρόεδρος της ASAJA, μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις αγροτών στην Ισπανία, στο εθνικό δίκτυο TVE.

Farmer protests reached Spain, farmers blocked dozens of highways across the country . pic.twitter.com/ftSiuYzvIV

Η ASAJA και άλλες ενώσεις είχαν καλέσει σε διαμαρτυρίες από την Πέμπτη (8/2), αλλά πολλοί αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους σήμερα, παρακωλύοντας την κυκλοφορία σε όλη τη χώρα από την Σεβίλλη και τη Γρανάδα στον νότο ως την Χιρόνα κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, σύμφωνα με τις αρχές για την οδική κυκλοφορία.

«Η ύπαιθρος έχει βαρεθεί», πρόσθεσε ο Ντούχο.

Spanish farmers blockade roads, joining EU peers' protests. So that’s France, Germany, Italy and now Spain, all up in arms at undemocratic and unaccountable EU policy. And Remainers still wonder why we left.. https://t.co/760WpbaCZf

Στην Χιρόνα, αγρότες με τρακτέρ είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται ενόψει της ημέρας διαμαρτυρίας, φέροντας πλακάτ με συνθήματα όπως: «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει φαγητό».

Το Ρόιτερς σημειώνει πως οι Ισπανοί αγρότες, όπως και οι συνάδελφοί τους στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, διαμαρτύρονται για αυξανόμενο βάρος της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, χαμηλές τιμές παραγωγής και αυξανόμενα κόστη.

