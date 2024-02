Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί έξω από το δικαστικό μέγαρο - Νεκροί οι δράστες (βίντεο)

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς μπροστά από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης την Τρίτη (6/2), δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, προσθέτοντας ότι οι δύο δράστες σκοτώθηκαν στη συμπλοκή.

Οι δύο δράστες -μια γυναίκα και ένας άνδρας- άνοιξαν πυρ σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας μπροστά από το δικαστικό μέγαρο Καγκλαγιάν, δήλωσε ο Γερλικαγιά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Yilmaz Tunc δήλωσε ότι οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ηρωικούς αστυνομικούς μας που απέτρεψαν την προδοτική επίθεση και εξουδετέρωσαν τους δύο υπόπτους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους αστυνομικούς και στους πολίτες μας που τραυματίστηκαν από την επίθεση» σημείωσε ο ίδιος.

BREAKING: *SHOOTING* Reports of multiple people shot outside a courthouse in Caglayan area of Istanbul, Turkey pic.twitter.com/kN9tFF8mwC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 6, 2024