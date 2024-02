Ισλανδία: Η ηφαιστειακή λάβα μπήκε στην πόλη Γκρίνταβικ και οι κάτοικοι τρέπονται σε φυγή

Η κοινότητα του Γκρίνταβικ στην Ισλανδία, τoυς έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες τις αδυσώπητες δυνάμεις της φύσης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί η Ισλανδία αποκαλείται συχνά «Γη της Φωτιάς και του Πάγου».

Τρία σπίτια στη νοτιοδυτική Ισλανδία καταστράφηκαν αυτόν τον μήνα όταν λιωμένη λάβα εκτοξεύτηκε μέσα από δύο ρωγμές που δημιουργήθηκαν από το ηφαιστειακό σύστημα Svartsengi.

Fresh warning for #Iceland ⚠️ after massive#Volcano eruption following an earthquake swarm in Jan. Videos captured rivers of molten lava flowing into nearby Grindavik town and setting houses ablaze!

The Icelandic Met Office has now warned that magma beneath Reykjanes Peninsula… pic.twitter.com/FnT1wnJJRE

