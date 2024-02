Χιλή: Στους 99 οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους από τις φονικές δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο στην κεντρική Χιλή.

Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 99 νεκρούς με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί και άλλο.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία (SML), υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με αυτήν την κρίση, τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, στη Χιλή,

«Η SML δέχτηκε συνολικά 99 ανθρώπους, 32 μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 25 νεκροψίες", ανέφεραν οι υπηρεσίες αυτές σε ανακοίνωση.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς έκανε λόγο για 64 νεκρούς.

«Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε νωρίτερα ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Chile's President Gabriel Boric declared a state of emergency on Feb. 3, as forest fires swept central Chile's Valparaíso region amid a heat wave. https://t.co/z6J2HWg9Rg pic.twitter.com/QmzKxc23Kd

— The Washington Post (@washingtonpost) February 4, 2024