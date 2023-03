Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 Ρίχτερ στο Εκουαδόρ - Δείτε βίντεο

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στο Εκουαδόρ.

Το επίκεντρο του ισχυρότατου σεισμού εντοπίστηκε στα 60 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Machala, ενώ το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν 80 χιλιόμετρα.

More video of M6.7 #earthquake in #Ecuador

It looks like there is going to be a lot of damage. As of yet, no casualties reported. pic.twitter.com/yREBkWWxeL

— Volcaholic (@CarolynnePries1) March 18, 2023