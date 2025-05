Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Μόσχα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Τεράστια έκρηξη σε πολυκατοικία με τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες συνταράσσει τη νοτιοδυτική Μόσχα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 15 κάτοικοι έχουν τραυματιστεί από το περιστατικό, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτήριο.

Η έκρηξη πέρα από τις ζημιές στην πολυκατοικία προκάλεσε και μεγάλη πυρκαγιά, ενώ πάνω από 12 κάτοικοι αναφέρθηκαν ως τραυματίες. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες και ακόμα 20 με εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και να βοηθούν τους τραυματίες.

#BREAKING: Deadly Explosion Rocks Moscow Apartment Block

A powerful explosion tore through a residential building in southwest Moscow on General Tyulenev Street.

At least 2 people have been confirmed dead, with 15 injured.

pic.twitter.com/IaBJvimoYB

— JUST IN | World (@justinbroadcast) May 4, 2025