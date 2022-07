Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί από πλημμύρες κοντά στην Τεχεράνη - Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στην Τεχεράνη, έγινε γνωστό από επίσημες πηγές.

«Μέχρι στιγμής, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εννέα τραυματιστεί από τις πλημμύρες στο χωριό Εμαμζαντέχ Νταβούντ», δυτικά της Τεχεράνης, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής του ιρανικού Ερυθρού Σταυρού Πιρχοσεΐν Κολιβάντ.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις στο χωριό αυτό, όπου ένας αριθμός αυτοκινήτων εγκλωβίστηκε στη λάσπη, σύμφωνα με τον Κολιβάντ.

Η αναζήτηση αγνοουμένων συνεχίζεται στην επαρχία της Τεχεράνης, σημείωσε επίσης στην κρατική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί.

