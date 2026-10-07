Ιράκ: Ένας νεκρός από επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε χθες εναντίον αστυνομικών στην περιοχή της Χαουίτζα, στο βόρειο Ιράκ, ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Από τα πυρά έχασε τη ζωή του ένας Ιρακινός αστυνομικός, ενώ τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν.

Η τρομοκρατική επίθεση στην επαρχία Κιρκούκ ήταν η πρώτη του ΙΚ μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Στρατιωτική συμμαχία υπό τις ΗΠΑ ενεπλάκη στην εκστρατεία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο Ιράκ και τη Συρία το 2014.







Η τρομοκρατική οργάνωση είδε να καταρρέει το «χαλιφάτο» της αρχικά στο Ιράκ, το 2017, κατόπιν στη Συρία το 2019. Ωστόσο πυρήνες του ΙΚ παραμένουν ενεργοί κι εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις και στις δύο χώρες, παρά την απώλεια των αχανών εκτάσεων που κατείχαν.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν.

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