ΗΠΑ: Tρία χρόνια μετά τη «μαύρη» μέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο ο Τραμπ διεκδικεί ξανά την προεδρία

Tρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 6 Ιανουαρίου 2021 όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τράμπ εισέβαλαν στον αμερικανικό Καπιτώλιο αμφισβητώντας τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και επιχειρώντας να καταλύσουν με τη βία τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Μια επέτειο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος θέλει να διεκδικήσει πάλι το ανώτερο αξίωμα των ΗΠΑ αν και η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξέτασε τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 ανέφερε ότι ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να αναλάβει δημόσιο αξίωμα, αφού υποκίνησε τους υποστηρικτές του σε στάση.

«Η χώρα μας δεν μπορεί να ανεχθεί ένας ηττημένος πρόεδρος να μετατραπεί σε τύραννο επιδιώκοντας να ανατρέψει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να σπείρει τη βία», ανέφερει ο Μπένι Τόμσον, ο επικεφαλής της επιτροπής, στην εισαγωγή της έκθεσης των 845 σελίδων.

Τα εννέα μέλη της επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν ζητήσει να νομοθετήσει το Κογκρέσο ώστε ο Τραμπ –που έχει δηλώσει ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές του 2024– αλλά και κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για «στάση» να μην επιτρέπεται να αναλάβει δημόσιο αξίωμα, σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή στρατιωτικό επίπεδο. Πρότειναν επίσης να τροποποιηθεί η εκλογική νομοθεσία και να χαρακτηριστεί η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Κογκρέσο «εθνικό γεγονός ειδικής ασφάλειας».

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει την επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο ως «ένα από τα σπουδαιότερα κινήματα στην ιστορία για να ανακτήσει η Αμερική το μεγαλείο της».

Δυόμισι αιώνες συνταγματικής δημοκρατίας σε κίνδυνο

Η 6η Ιανουαρίου και τα ψέματα που οδήγησαν σε αυτή την εξέγερση έθεσαν δυόμισι αιώνες συνταγματικής δημοκρατίας σε κίνδυνο. Ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνουμε εδώ», είχε αναφέρει σχετικά ο κ. Τόμσον.

Τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από την επιτροπή που διερευνούσε την εισβολή στο Καπιτώλιο, κάποια για πρώτη φορά, περιέχουν ακραία βία. Δείχνουν την ανθρώπινη θάλασσα καθώς ορμά στο Κογκρέσο, επιτίθεται σε αστυνομικούς, καλεί να «απαγχονιστεί» ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ενώ διαδηλωτής διαβάζει με τηλεβόα στους συγκεντρωμένους αναρτήσεις του κ. Τραμπ στο Twitter, προκαλώντας ντελίριο.

Μετά τα αιματηρά επεισόδια που έληξαν χάρη στην παρέμβαση της Εθνοφυλακής χρειάστηκε να περάσουν πέντε μήνες (!) για να αποχωρήσουν από την Ουάσινγκτον, έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, οι στρατιωτικές δυνάμεις υπό το φόβο της ακροδεξιάς βίας.

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισβάλουν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουρίου 2021, μια μέρα που απείλησε τη δημοκρατία στις ΗΠΑ. (AP Photo/John Minchillo, File)

Τ Καπιτώλιο τελούσε υπό καθεστώς αυστηρής ασφάλειας από τις 6 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου μετά από ομιλία του τότε προέδρου, που τους ενθάρρυνε να αποτρέψουν τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να κυρώσουν την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Πολλοί εκατοντάδες από αυτούς τους οπαδούς εξαπέλυσαν βίαιη επίθεση εισβάλοντας στο κτίριο, σπέρνοντας χάος. Πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού του Καπιτωλίου, σκοτώθηκαν.

Ο φόβος νέων απειλών κατά την περίοδο ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου είχε οδηγήσει στην ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς και στην ανέγερση συρμάτινων φρακτών γύρω από το Καπιτώλιο, που το έκαναν να φαίνεται σαν ένα κτίριο σε κατάσταση πολιορκίας.

Federal judges have sentenced over half of the roughly 1,200 people charged in the largest investigation in U.S. history and have inflicted lighter punishments for Jan. 6 assault convictions compared with similar cases nationally, a Post analysis shows. https://t.co/DCyj2L0XEI

— The Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2024