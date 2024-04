ΗΠΑ: Τρεις νεκροί αστυνομικοί σε ανταλλαγή πυρών με ύποπτο

Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που ξέσπασε χθες, Δευτέρα (29/04) όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την υποστήριξή του στους οικείους των θανόντων και στους τραυματίες και τους δικούς τους.

Οι θάνατοι των τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ανάμεσα στους τραυματίες, ο ένας αστυνομικός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε η αστυνομία.

BREAKING: Police confirm 8 law enforcement officers shot in Charlotte, North Carolina; three U.S. Marshals confirmed dead. pic.twitter.com/IJmzyaadLN

— Channel3 Now (@channel3nownews) April 29, 2024