ΗΠΑ: Συνετρίβη στο Τενεσί αεροπλάνο με 20 επιβάτες (βίντεο)

Αεροπλάνο που μετέφερε 20 ανθρώπους συνετρίβη την Κυριακή (08.06.2025) στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί, με αρκετούς από τους επιβάτες να έχουν μεταφερθεί με ελικόπτερα σε νοσοκομεία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 16 έως 20 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό», έγραψε στο Χ σχετικά με τη συντριβή του αεροπλάνου στο Τενεσί η αστυνομία, σημειώνοντας ότι βοήθησαν «στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους».

«Ορισμένοι (επιβάτες) μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κοντινά νοσοκομεία» πρόσθεσε με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Στα social media έχουν ανέβει φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ένα μικρό λευκό αεροπλάνο κατεστραμμένο στο έδαφος. Ένα από τα φτερά φαίνεται να έχει αποκοπεί και η ουρά του αεροσκάφους να έχει σπάσει.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, η FAA, επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι το αεροσκάφος, ένα Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, συνετρίβη λίγο μετά την αναχώρησή του από το περιφερειακό αεροδρόμιο της Τουλαχόμα, στο Τενεσί, γύρω στις 12.45 τοπική ώρα (20.45 ώρα Ελλάδας) της Κυριακής.

