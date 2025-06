Ζέβρα που είχε δραπετεύσει από τον ιδιοκτήτη της εντοπίστηκε αρκετές μέρες μετά

Αίσιο τέλος έλαβε η περιπέτεια μίας ζέβρας στο Τενεσί, η οποία δραπέτευσε από το σπίτι των ιδιοκτητών της εδώ και περισσότερο απ μία εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το CNN, η ζέβρα, που φέρει το όνομα Εντ, εντοπίστηκε την Κυριακή σώα και αβλαβής σε ένα λιβάδι κοντά σε μια συνοικία στην κοινότητα Κριστιάνα στο κέντρο του Τενεσί.

Οι Αρχές κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν τον Εντ από αέρος με ένα δίχτυ και τον μετέφεραν με ελικόπτερο σε ένα ρυμουλκούμενο, το οποίο θα τον μεταφέρει έπειτα στο σπίτι του.

#Watch: A missing pet zebra, who became a viral sensation, was captured by police on Sunday, June 8, after roaming free in Tennessee for more than a week.

The animal, named Ed, became an overnight celebrity after he escaped from his new owner in Tennessee on May 31.#Viral… pic.twitter.com/rNLoIOIvhS

