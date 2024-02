ΗΠΑ: Σεφ πέθανε από σπάνια μυκητιασική λοίμωξη που «κατέστρεψε» τους πνεύμονές του

Ένας 29χρονος σεφ από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, πέθανε την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με μια σπάνια μυκητιακή ασθένεια που κατέστρεψε τους πνεύμονές του. Λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ίαν Πρίτσαρντ προσβλήθηκε από βλαστομυκητίαση, μια ασθένεια που μεταδίδεται από μύκητες και προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα.

«Μας έδειξαν μια φωτογραφία των πνευμόνων του και έμοιαζαν κυριολεκτικά με ελβετικό τυρί», είπε ο πατέρας του, Ρον Πρίτσαρντ, στο «UpNorthLive» τον Δεκέμβριο. Ο Πρίτσαρντ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε νοσοκομείο του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με μια σελίδα του GoFundMe, που συγκέντρωσε σχεδόν 20.000 δολάρια για την οικογένειά του. «Η μυκητιασική λοίμωξη από βλαστομυκητίαση κατέστρεψε τους πνεύμονες του Ίαν ανεπανόρθωτα», έγραφε η σελίδα.

Σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, η μόλυνση θα εξαπλωθεί από τους πνεύμονες στο κεντρικό νευρικό σύστημα μαζί με το δέρμα και τις αρθρώσεις, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Έρευνα του 2005 διαπίστωσε ότι μεταξύ 4% και 22% των μολυσμένων ανθρώπων πεθαίνουν από βλαστομυκητίαση, σύμφωνα με τη «New York Post».

