Ισλανδία: Εξερράγη εκ νέου το ηφαίστειο του Γκρίνταβικ – Βίντεο

Ένα ηφαίστειο εξερράγη την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Ισλανδία για δεύτερη φορά φέτος, μετέδωσαν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RUV και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθιστώντας την έκτη έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες από το 2021.

Μια εικόνα που δημοσίευσε η ισλανδική εφημερίδα Morgunbladid έδειχνε λαμπερά πορτοκαλί λιωμένα πετρώματα να εκτοξεύονται από σχισμές στο έδαφος.

Η προηγούμενη έκρηξη ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο ημέρες, με τις ροές λάβας να φτάνουν μέχρι τα περίχωρα της ψαροχώρας Γκρίνταβικ.

Τότε, σχεδόν 4.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ ορισμένα σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

The volcanic fissure is in the area where the eruption last began, about a kilometer from the town. Benedict says there is now a risk of volcanic fissures opening as there is more magma flowing into the tunnel.#Grindavik #Iceland #Reykjanes #Volcano #Eruption pic.twitter.com/lyeWV9YZJr

