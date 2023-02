ΗΠΑ: Ο ηγέτης του ISIS σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία

Ο ανώτερος ηγέτης του ISIS Χαμζά αλ Χόμσι, σκοτώθηκε σε επιδρομή με ελικόπτερο στη βορειανατολική Συρία την Πέμπτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε συνεργασία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, τραυματίστηκαν επίσης τέσσερα μέλη του αμερικανικού στρατού και ένας σκύλος εργασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Τα μέλη του αμερικανικού στρατού, καθώς και ο σκύλος, νοσηλεύονται για τα τραύματά τους σε εγκαταστάσεις στο Ιράκ, ανέφερε ο στρατός.

ISIS Senior Leader Killed and Four U.S. Servicemembers Wounded in Helicopter Raid in Northeastern Syria pic.twitter.com/j2a8IWsQw2

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 17, 2023