ΗΠΑ: Νεκροί και καταστροφές από ανεμοστρόβιλο στην Αϊόβα - Διέλυσε σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τις ζωές και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν από το σαρωτικό πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου από κωμόπολη της Αϊόβα στις ΗΠΑ, όπου προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, διέλυσε σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα και ξερίζωσε δέντρα.

Ο ανεμοστρόβιλος άφησε πίσω του τεράστια χνάρια καταστροφής στην πόλη Γκρίνφιλντ των περίπου 2.000 κατοίκων, περίπου 90 χλμ νοτιδυτικά του Des Moines, στη διάρκεια ενός 24ωρου όπου πολλοί ανεμοστρόβιλοι, χαλαζόπτωση και σφοδρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε πολλές πολιτείες.

Εκπρόσωπος της Τροχαίας της Άιοβα είπε στη διάρκεια της νύχτας ότι υπάρχουν «επιβεβαιωμένα θύματα», αλλά οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη τον ακριβή αριθμό τους. Από τη μήνη του ανεμοστρόβιλου δεν γλίτωσε ούτε το μικρό νοσοκομείο του Γκρίνφιλντ, με τους ασθενείς να μεταφέρονται σε άλλες κλινικές σε κοντινές πόλεις.

Απειλητικές καταιγίδες που σάρωσαν μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, συνοδεύτηκαν από ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν χάος στο διάβα τους.

Stay Alert to the Weather!

Expect strong winds, hail, and possible tornadoes with these storms! Make sure you know where to find safe shelter if needed.

Our Troopers will be monitoring the storms & sharing information with the @NWSDesMoines. Remember to #BeWeatherAware #iawx. pic.twitter.com/3SPqoCNKXB

— Iowa State Patrol (@iowastatepatrol) May 21, 2024