ΗΠΑ: Νεκροί από τις πλημμύρες στο Κεντάκι – Άγνωστος αριθμός αγνοουμένων

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τεράστιες πλημμύρες την Πέμπτη στο ανατολικό τμήμα της αμερικανικής πολιτείας Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της, που εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ πιο βαρύς.

Πρόκειται για «τις χειρότερες πλημμύρες της πρόσφατης ιστορίας, καταστροφικές και φονικές», τόνισε ο Άντι Μπεσίαρ, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ακόμη άγνωστος και οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή.

«Μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι μπορώ να επιβεβαιώσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, όμως ο αριθμός αυτός μοιάζει να αυξάνεται από ώρα σε ώρα», τόνισε. Ο κυβερνήτης συμπλήρωσε πως αναμένει ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι«διψήφιος».

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4

Στην περιφέρεια του Τζάκσον, ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με οχήματα παρατημένα στην τύχη. Σε μικρές κοιλάδες πλαισιωμένες από δάση, καστανόχρωμα νερά είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και δεν διακρίνονταν παρά μόνο μερικές οροφές κτιρίων και κορυφές δέντρων.

Σε αυτές τις συνθήκες, αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις οροφές των σπιτιών τους, αναμένοντας να τους διασώσουν. «Από 20 ως 30» διασώθηκαν από αέρος, διευκρίνισε ο κ. Μπεσίαρ χθες βράδυ σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, η ατμόσφαιρα περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες εξατμισμένου νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολύ ισχυρών βροχών, σύμφωνα με επιστήμονες. Οι βροχές αυτές, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η χωροταξία, ευνοούν τις πλημμύρες.

Hi everyone. My hometown of Whitesburg, Kentucky and the surrounding areas are currently undergoing their worst flood in history. Please, please donate if you can. This area is extremely impoverished and very unstable. My heart is breaking. pic.twitter.com/byJH4bh67d

— aj 🪴 CHECK PINNED 📌 (@soliloquirk) July 28, 2022