ΗΠΑ: Μαζική δολοφονία με 7 νεκρούς στο Ιλινόις (βίντεο)

Οι Αρχές προαστίου του Σικάγου, στις βόρειες ΗΠΑ, αναζητούν νεαρό ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στις δολοφονίες επτά ανθρώπων, μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων τους με τραύματα από σφαίρες σε δύο κατοικίες σε μικρή απόσταση ανάμεσά τους.

Χθες Δευτέρα(22/1) «συνολικά επτά άνθρωποι βρέθηκαν δολοφονημένοι», συνόψισε ο Μπιλ Έβανς, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Τζολιέτ, νοτιοδυτικό προάστιο του Σικάγου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

ACTIVE INCIDENT (UPDATED) JANUARY 22, 2024 3:00 PM

At this moment, Detectives and Officers are conducting an active homicide investigation after Officers located multiple deceased individuals who had sustained gunshot wounds in two homes in the 2200 block of West Acres Road. pic.twitter.com/zOTKSjs0RC

— Joliet Police Department (@JolietPolice) January 22, 2024