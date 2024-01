ΗΠΑ: Καθηλώνουν 171 αεροπλάνα Boeing μετά την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ διέταξε την προσωρινή καθήλωση στο έδαφος ορισμένων αεροσκαφών Boeing 737 Max 9 μετά την αποκόλληση παραθύρου σε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Alaska Airlines.

Όπως εξήγησε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι επιθεωρήσεις επηρεάζουν 171 αεροπλάνα.



Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες ενός αεροσκάφους της Alaska Airlines όταν το παράθυρο και ένα τμήμα της ατράκτου αποκολλήθηκαν λίγο μετά την απογείωσή του, σε ύψος 16.000 ποδιών και χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Το Boeing 737-9 MAX είχε αναχωρήσει γύρω στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής από το αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια με 177 επιβαίνοντες (171 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος).

I found the @liveatc recording of #ASA1282 declaring an emergency with Seattle Center around 5:12pm PT. Aircraft would have been ~12,000 ft and climbing. "Uhhhh we'd like to get down." pic.twitter.com/P8xxJ5nsbj

— Brian McGuigan (@bricaul) January 6, 2024