ΗΠΑ: Η πιο ισχυρή χιονοθύελλα των τελευταίων ετών πλήττει τη Νέα Υόρκη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 11 κομητείες της Νέας Υόρκης, καθώς χιονοθύελλα «χτυπά» την πολιτεία.

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται σε πολλές περιοχές, αναγκάζοντας τις αρχές να τεθούν σε συναγερμό.

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν από τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και από τους οδηγούς να μείνουν μακριά από τους δρόμους, καθώς σε διάφορες περιπτώσεις το χιόνι έχει ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Δύο νεκροί στην κομητεία Έρι

«Μπορώ να πω ότι οι βοηθοί μας έχουν κατακλυστεί από κλήσεις για παροχή βοήθειας όσον αφορά οχήματα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και εγκλωβισμένους οδηγούς», δήλωσε ο βοηθός σερίφη της κομητείας Έρι, Ουίλιαμ Τζέι Κούλεϊ, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής.

«Παρακαλούμε τους κατοίκους να υπακούσουν στην απαγόρευση κυκλοφορίας, γίνεστε πολύ γρήγορα μέρος του προβλήματος όταν βρίσκεστε εκεί έξω στους δρόμους», πρόσθεσε.

Στο Όρτσαρντ Παρκ, όπου η ομάδα χόκεϊ επί πάγου Buffalo Bills θα έδινε αγώνα για το πρωτάθλημα NFL, το χιόνι έχει φτάσει τις 66 ίντσες. Το Μπλάζντελ επίσης, κατέγραψε 65 ίντσες χιονόπτωσης μέχρι τις 8:30 μ.μ.

Η χιονοθύελλα οδήγησε στο θάνατο δύο άτομα. Δύο κάτοικοι της κομητείας Έρι πέθαναν αφού υπέστησαν καρδιακά επεισόδια που σχετίζονται με τους αποχιονισμούς.

«Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και υπενθυμίζουμε σε όλους ότι αυτό το χιόνι είναι πολύ βαρύ και επικίνδυνο», έγραψε στο Twitter ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Μαρκ Πόλονκαρζ.

Πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν

Νωρίτερα, οι μετεωρολογικές αρχές είχαν εκδώσει έκτακτη προειδοποίηση για μια από τις πιο φονικές χιονοθύελλες των τελευταίων ετών στη Νέα Υόρκη.

«Η χιονόπτωση θα οδηγήσει σε σχεδόν μηδενική ορατότητα, δυσκολία έως απόλυτα αδυναμία στις μετακινήσεις, ζημιές στις υποδομές και θα παραλύσει τις περισσότερο πληγείσες κοινότητες. Πολύ ψυχρός αέρας θα συνοδεύει αυτό το γεγονός, με θερμοκρασίες 20 βαθμούς κάτω από τις κανονικές προβλέψεις μέχρι το Σαββατοκύριακο», ανέφερε την Πέμπτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

#BREAKING: NWS data shows more than 30 inches of snow have so far fallen from heavy lake effect just south of Buffalo, New York; local authorities warn of power outages and blizzard conditions pic.twitter.com/yaMDDST8xG

— I.E.N. (@BreakingIEN) November 18, 2022