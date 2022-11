Πιλότος κρεμάστηκε έξω από το παράθυρο του πιλοτηρίου για να πιάσει το κινητό επιβάτη

Ένας αφηρημένος επιβάτης ξέχασε το κινητό του στο αεροδρόμιο λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της Southwest Airlines. Κι ενώ φαινόταν πως ήταν καταδικασμένος να ταξιδέψει χωρίς κινητό καθώς το αεροσκάφος ήταν έτοιμο για απογείωση η εταιρεία απέδειξε πως κάνει τα πάντα για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, ακόμα και τους πιο απρόσεκτους.

Συγκεκριμένα, ένας επιβάτης της Southwest Airlines ξέχασε το τηλέφωνό του στην πύλη του διεθνούς αεροδρομίου του Long Beach, έχοντας επιβιβαστεί κανονικά στο αεροπλάνο. Για καλή του τύχη ένας επιβάτης μιας άλλης πτήσης το εντόπισε και ενημέρωσε το προσωπικό. Όμως η επιβίβαση είχε ολοκληρωθεί και το αεροσκάφος είχε κλείσει τις πόρτες.

Δείτε το βίντεο

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 13, 2022