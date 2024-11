ΗΠΑ: Η Παμ Μπόντι νέα υπουργός Δικαιοσύνης -Γιατί την επέλεξε ο Τραμπ

Η Παμ Μπόντι είναι η νέα επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ καθώς ο Ματ Γκέιτς, που είχε αρχικά επιλέξει ο Τραμπ για το συγκεκριμένο πόσο, απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γκέιτς έχει καταγγελθεί για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και σεξ με ανήλικη σε πάρτι στη Νέα Υόρκη.

Η 59χρονη Μπόντι ήταν η πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέας της Φλόριντα, αλλά είναι ίσως περισσότερο γνωστή τα τελευταία χρόνια ως μία πιστή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω την πρώην Γενική Εισαγγελέα της μεγάλης Πολιτείας της Φλόριντα, Παμ Μποντι, ως την επόμενη Γενική Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Παμ ήταν εισαγγελέας για σχεδόν 20 χρόνια, όπου ήταν πολύ σκληρή απέναντι στους βίαιους εγκληματίες», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα Truth Social.

Η Μπόντι ήταν πρόεδρος στο America First Policy Institute, ένα thinktank που δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, και υπηρέτησε στην πρώτη μεταβατική ομάδα του.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ είπαν ότι η Μπόντι ήταν μια καλή εναλλακτική λύση για τον Γκέιτζ επειδή έχει συμμάχους σε όλο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, καθώς και μέσα στον κόσμο του Τραμπ, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ο Guardian.

Η πορεία της Παμ Μπόντι

Πριν εμπλακεί στην εθνική πολιτική, η Μπόντι πέρασε περισσότερα από 18 χρόνια ως εισαγγελέας της κομητείας Χίλσμπορο. Ήταν άγνωστη πολιτικά όταν εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέας της Φλόριντα το 2010 και είχε λάβει την υποστήριξη της πρώην υποψήφιας αντιπροέδρου Σάρα Πέιλιν.

Υπηρέτησε ως κορυφαία εισαγγελέας της Φλόριντα από το 2011 έως το 2019 και αργότερα ως λομπίστας για αμερικανικούς και διεθνείς πελάτες.

Η θητεία της ως γενική εισαγγελέας συνέπεσε επίσης με δύο από τις πιο προβεβλημένες και πολύνεκρες δολοφονίες. Το 2016, αφού 47 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε εξτρεμιστική επίθεση σε νυχτερινό κέντρο ΛΟΑΤΚΙΑ+ στο Ορλάντο, η Μπόντι ξεμπροστιάστηκε στο CNN από τον δημοσιογράφο Άντερσον Κούπερ του CNN γιατί δεν ήθελε τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων στην πολιτεία.

Δύο χρόνια αργότερα ένας ανήλικος πρώην μαθητής στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas άνοιξε πυρ και σκότωσε 17 μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Η Μπόντι ζήτησε τη θανατική ποινή για τον δράστη και υποστήριξε τον τότε κυβερνήτη Rick Scott στην ψήφιση της πρώτης νομοθεσίας της πολιτείας για τον περιορισμό της οπλοκατοχής, η οποία αύξησε το κατώτατο όριο ηλικίας για την αγορά όπλου από τα 18 στα 21 έτη.

Παμ Μπόντι: Η στήριξη στις νομικές υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Το 2016 το Associated Press αποκάλυψε ότι η Μπόντι ζήτησε δωρεά 25.000 δολαρίων από τον Τραμπ για την προεκλογική της εκστρατεία, η οποία αργότερα αποκαλύφθηκε ότι προερχόταν από το Ίδρυμα Τραμπ, παραβιάζοντας τους νόμους που απαγορεύουν φιλανθρωπικές οργανώσεις να κάνουν πολιτικές συνεισφορές.

Το γραφείο της Μπόντι αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε έρευνα για την υπόθεση απάτης στο Πανεπιστήμιο Τραμπ μετά τη λήψη της δωρεάς και οι προσπάθειές της να επιστρέψει τη δωρεά φέρεται να απέτυχαν.

Pam Bondi has big "I'd like to talk to your manager" energy pic.twitter.com/2FuaVyTBre

— Aaron Rupar (@atrupar) January 27, 2020