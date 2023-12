ΗΠΑ: Φονικοί ανεμοστρόβιλοι στο Τενεσί – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Σφοδρές καταιγίδες και τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Σάββατο το Τενεσί των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες καθώς και βλάβες στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν σε βόρειο προάστιο του Νάσβιλ, πρωτεύουσας του Τενεσί, πολιτείας των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επλήγη από ανεμοστρόβιλους. Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν», ανακοίνωσε το γραφείο μέσω της πλατφόρμας X.

#WATCH : So far 6 dead and more than 23 injured in Montgomery County, Tennessee tornado#TORNADOWARNING #tornado #MontgomeryCounty #Tennessee #LatestNews #BreakingNews pic.twitter.com/METZdf8zqk

— upuknews (@upuknews1) December 10, 2023