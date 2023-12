Πόλεμος στο Ισραήλ: Μέλη της Χαμάς παραδίδονται στον ισραηλινό στρατό

Πλάνα που διέρρευσαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα το Σάββατο δείχνουν ένα στέλεχος της Χαμάς να τοποθετεί αργά ένα τουφέκι στο έδαφος, την ώρα που δεκάδες Παλαιστίνιοι παραδίδονται στα στρατεύματα των IDF.

Σύμφωνα με τους Times of Israel στις αρχές της εβδομάδας είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έδειχναν δεκάδες άνδρες να συλλαμβάνονται από τις IDF. Ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε αργότερα ότι ανακρίνονται όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή και παραδόθηκαν μετά τις μάχες.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, στελέχη της Χαμάς παραδίδονται όλο και συχνότερα στις IDF σε άλλες περιοχές της Γάζας εν μέσω των μαχών.

