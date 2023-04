ΗΠΑ: Ένοπλη εισέβαλε στον Πύργο του Τραμπ στο Σικάγο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις αστυνομικές δυνάμεις SWAT όταν μια ένοπλη γυναίκα μπήκε στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στους "Chicago Sun Times" ότι η ένοπλη γυναίκα βρίσκεται στον 26ο όροφο του Πύργου.

Currently numerous authorities and SWAT officers are on the scene at Trump tower international hotel in Chicago Illinois after a Woman armed with a rifle walks into the building reports… pic.twitter.com/YDWLlw7zcb

Η γυναίκα μπήκε στο κτίριο που βρίσκεται στη λεωφόρο N. Wabash 401 γύρω στις 11.35 π.μ τοπική ώρα κρατώντας καραμπίνα.

#Update: Just in - Video footage of near the #Trump tower in #Chicago being surrounded by SWAT and police vehicles, after a women had entered the building with a rifle. pic.twitter.com/lpS3A4mkxy

