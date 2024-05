ΗΠΑ: Εκκενώθηκε ο καταυλισμός των διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο του UCLA – Πάνω από 100 συλλήψεις (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αμερικανικής αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο του UCLA, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εκκενώσουν πλήρως τον καταυλισμό των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, με κρότου λάμψης και σφαίρες από καουτσούκ, πάνω από 100 άτομα έχουν συλληφθεί, όπως αναφέρουν πολλαπλές πηγές, αν και επισήμως, η αστυνομία δεν έχει δώσει τον ακριβή αριθμό.

Φωτογραφίες της φοιτητικής εφημερίδας του UCLA, Daily Bruin, δείχνουν πινακίδες διαμαρτυρίες και προμήθειες που άφησαν οι διαδηλωτές, ζητώντας από το UCLA να εκχωρήσει τις μετοχές του από εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ. Παράλληλα, στα πλακάτ βλέπει κανείς τη στήριξη στη Γάζα, ενώ γίνεται λόγος και για γενοκτονία, με τους φοιτητές να ζητούν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Royce Hall was left covered in graffiti after police cleared the encampment. Phrases painted on the walls included "Divest from genocide" and "Free Gaza." pic.twitter.com/tK1ZzVt7Te

Οι αστυνομικοί διέλυσαν το μεγαλύτερο μέρος του άτυπου καταυλισμού, ενώ προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις. Οι φωτογραφίες δείχνουν δεκάδες διαδηλωτές, με δεμένα τα χέρια, να παρατάσσονται στο πάτωμα, δίπλα σε δύο λεωφορεία της αστυνομίας, ωστόσο άγνωστο παραμένει πόσοι είναι οι συλληφθέντες.

Η αστυνομία εισήλθε στο Diskson Court, όπου βρισκόταν ο κύριος καταυλισμός. Πολλοί διαδηλωτές είχαν ήδη εγκαταλείψει τον χώρο, ωστόσο άλλοι παραμένουν περικυκλωμένοι. Οι αστυνομικοί ξηλώνουν σκηνές και φαίνεται να έχουν θέσει την πλατεία σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχό τους. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι διαδηλωτές έχουν εγκατασταθεί σε άλλα σημεία της πανεπιστημιούπολης.

Δείτε live εικόνα από το UCLA

Διαμαρτυρίες κοντά στον καταυλισμό

Κοντά στον καταυλισμό, που πλέον έχει καταστραφεί, γίνονται άλλες διαμαρτυρίες. Η φοιτητική εφημερίδα του UCLA Daily Bruin, μετέδωσε ότι ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε κοντά στο ανεστραμμένο σιντριβάνι του πανεπιστημίου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους φοιτητές του καταυλισμού.

Περίπου 40 αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν κοντά στο Inverted Fountain για να απαντήσουν στους διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την περιοχή «χωρίς να έρθουν σε επαφή με την αστυνομία».

«Θέλετε ειρήνη, θέλουμε δικαιοσύνη»

Σύμφωνα με το Associated Press, έντονος στην περιοχή ήταν ο ήχος από τις χειροβομβίδες κρότου - λάμψης. Οι αστυνομικοί φορούσαν ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γιλέκα και στάθηκαν με τα γκλομπ τους να προεξέχουν για να τους χωρίσουν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κράνη και μάσκες αερίων και φώναζαν «θέλετε ειρήνη, θέλουμε δικαιοσύνη».

Η αστυνομία διέλυσε μεθοδικά το οδόφραγμα από κόντρα πλακέ, παλέτες και μεταλλικούς φράχτες, όπως και κάδους απορριμάτων και σχημάτισε άνοιγμα προς δεκάδες σκηνές διαδηλωτών. Η αστυνομία γκρέμισε στέγαστρα και σκηνές. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ομπρέλες σαν ασπίδες καθώς αντιμετώπιζαν δεκάδες αστυνομικούς.

Heavily-Armored CHP Riot Police have finally Broken Through the Makeshift Barricades surrounding the Pro-Hamas Encampment at UCLA, with Dozens of Rioters being Arrested. Police are now able to Storm the Encampment without any kind of Hinderance besides Interference from the… pic.twitter.com/8q7HbRwL0d

