Αλγερία: Σε σοκ ο 45χρονος που τον κρατούσε όμηρο γείτονας του για 26 χρόνια -Δείτε πού ήταν κλεισμένος

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο 45χρονος σήμερα Ομάρ Μπιν Ομράν μετά την απελευθέρωσή του από το υπόγειο στάβλου που τον κρατούσε για 26 χρόνια ένας 61χρονος γείτονάς του, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το σπίτι του στην Αλγερία.

Μιλώντας σε αλγερινά μέσα ενημέρωσης, ξάδερφος του άνδρα που απήχθη σε ηλικία 19 ετών, ενώ πήγαινε στη σχολή του, είπε ότι ο Ομράν είναι σε καλή κατάσταση αλλά παραμένει «σοκαρισμένος, περισσότερο από σοκαρισμένος» από όσα βίωσε για 26 ολόκληρα χρόνια.

Σε κατάσταση «καταστροφικού» σοκ, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, είναι και η οικογένεια του άνδρα, η οποία από το 1998 πίστευε ότι ο άνθρωπός τους είχε σκοτωθεί σε κάποια μάχη του εμφυλίου στην Αλγερία.

Δείτε φωτογραφίες του σπιτιού που κρατείτο όμηρος ο Ομράν

«Είναι κάτι περισσότερο από σοκαρισμένος. Είναι φοβισμένος, δεδομένου του γεγονότος ότι για 26 χρόνια ήταν υπό περιορισμό, και άρα δεν έχει συνηθίσει να είναι σε ανοιχτό χώρο» είπε ο Χαλέντ Ρεγκάμπ.

«Είναι μια πραγματική τραγωδία και ευχαριστούμε τον Θεό που καταφέραμε να βρούμε τον άνθρωπό μας» δήλωσε θείος του Ομράν.

Ο Ρεγκάμπ επιβεβαίωσε, επίσης, την πληροφορία ότι ο σκύλος του Ομράν είχε βρεθεί νεκρός δύο εβδομάδες μετά την απαγωγή του άνδρα, με τα δημοσιεύματα να εμφανίζουν ως δράστη τον 61χρονο απαγωγέα, επειδή το ζώο φέρεται να γυρνούσε γύρω από το σπίτι του τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης του 19χρονου τότε Ομράν.

Ερωτηθείς, τέλος, γιατί ο Ομράν δεν προσπάθησε να δραπετεύσει αυτά τα 26 χρόνια που ήταν υπό περιορισμό, ο ξάδερφός του απάντησε ότι «αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει και εμάς. Ο στάβλος κάτω από τον οποίο τον κρατούσαν είχε μέσα πρόβατα. Είχε στάχια και από αυτά ήταν καλυμμένη η είσοδος του υπόγειου χώρου. Ακόμα και όταν εμείς τον ρωτήσαμε γιατί δεν φώναξες, γιατί δεν αντιστάθηκες, γιατί δεν έφυγες από το σπίτι, η απάντησή του ήταν απλή. Μας είπε "δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω, ούτε να περπατήσω"».

H καθοριστική μαρτυρία

Καθοριστική για να μπει τέλος στην απαγωγή του Ομάρ Μπιν Ομράν ήταν, μάλιστα, η πληροφορία του αδελφού του απαγωγέα, ο οποίος φέρεται να τον «κάρφωσε» με ανάρτησή του στα social media επειδή είχαν κληρονομικές διαφορές.

Σε βίντεο από την απελευθέρωση του 45χρονου σήμερα Ομράν, φαίνεται ότι ο άνδρας ήταν φυλακισμένος σε έναν υπόγειο χώρο, κάτω από μια στάνη του απαγωγέα του, ο οποίος τον είχε αρπάξει πριν από 26 χρόνια, ενώ ο 19χρονος τότε Αλγερινός πήγαινε στο σχολείο του.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.

Insane.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024