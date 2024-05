Αλγερία: Έφηβος που απήχθη πριν από 26 χρόνια βρέθηκε στο υπόγειο του γείτονα

Μια συγκλονιστική ιστορία από την Αλγερία κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ένας έφηβος που εξαφανίστηκε το 1998 βρέθηκε ζωντανός το Σαββατοκύριακο στο υπόγειο του σπιτιού του φερόμενου ως απαγωγέα του – περίπου 100 με 200 μέτρα από την κατοικία της οικογένειάς του.

Ο Ομάρ Μπιν Ομράν διασώθηκε την Κυριακή από το σπίτι του επί χρόνια απαγωγέα του, αφού εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς το σχολείο πριν από περίπου 26 χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αλγερινών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ομάρ είναι σήμερα 45 ετών και έχει μούσι, ενώ ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να τον δείχνει μπερδεμένο.

Ο κατηγορούμενος ως απαγωγέας του, ένας 61χρονος άνδρας που ζούσε μόνος του, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Djelfa, όπως σημειώνει η New York Post.

Οι ερευνητές φέρεται να ειδοποιήθηκαν από την οικογένεια του θύματος, αφού ο αδελφός του υπόπτου υπέδειξε ότι εκείνος εμπλέκεται στην απαγωγή σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι δυο τους τσακώνονταν για τα κληρονομικά.

Teen kidnapped 26 years ago rescued from neighbor’s cellar just 100 meters from Algerian home https://t.co/K6iWSAALXH pic.twitter.com/NLkPBknKzq

Στη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του άνδρα ανακαλύφθηκε μια καταπακτή κρυμμένη κάτω από άχυρο στο πάτωμα. Βρήκαν τον Ομάρ πίσω από αυτή.

Τον Ομάρ ανέλαβαν οι γιατροί, ενώ ο ύποπτος θα δικαστεί για το «αποτρόπαιο έγκλημα», όπως δήλωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο φερόμενος ως απαγωγέας του εφήβου έχει επίσης κατηγορηθεί ότι σκότωσε τον σκύλο του θύματος, σύμφωνα με αλγερινά δημοσιεύματα. Ο σκύλος παρέμενε γύρω από το σπίτι του υπόπτου για έναν ολόκληρο μήνα μετά την εξαφάνιση του Ομάρ. Λίγο αργότερα, το πτώμα του σκύλου βρέθηκε μπροστά από το σπίτι της οικογένειας του Ομάρ και πιστεύεται ότι είχε δηλητηριαστεί.

Η μητέρα του Ομάρ, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον αγνοούμενο γιο της -ένα από τα εννέα παιδιά της- πέθανε το 2013. Ενώ άλλα μέλη της οικογένειας πίστευαν ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, η μητέρα του ένιωθε μέσα της ότι ήταν ακόμη ζωντανός.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.

Insane.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024