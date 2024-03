ΗΠΑ: Άγριος ξυλοδαρμός σε σχολείο - Της χτυπούσε με μανία το κεφάλι στο τσιμέντο

Σοκάρει το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό μαθήτριας έξω από σχολείο στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι είχαν σαν αποτέλεσμα μαθήτρια να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο εισαγγελέας ζητά να δικαστεί η 15χρονη που επιτέθηκε σαν ενήλικη.

«Αυτό το κακό και η πλήρης αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή δεν έχει θέση στο Μιζούρι ή οπουδήποτε αλλού. Προσεύχομαι για το θύμα», έγραψε ο εισαγγελέας της πολιτείας, Άντριου Μπέιλι.

«Η εγκληματίας πρέπει να κατηγορηθεί και να δικαστεί ως ενήλικας. Αν το θύμα πεθάνει, το αδίκημα αυτό θα πρέπει να αναχθεί σε ανθρωποκτονία», σημείωσε για τη 15χρονη, την υπόθεση της οποίας έχει αναλάβει δικαστήριο ανηλίκων.

Η 15χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον άγριο ξυλοδαρμό έξω από το Λύκειο του Hazelwood, που είχε ως αποτέλεσμα μια άλλη έφηβη –που αναγνωρίστηκε μόνο ως Kailee– να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο καταγράφηκε η 15χρονη να σπρώχνει την έφηβη στο έδαφος και να χτυπά με μανία το κεφάλι της στο τσιμέντο. Πολύ γρήγορα η Kailee φαίνεται να είναι ακίνητη στο έδαφος, ενώ άλλοι συνεχίζουν να παλεύουν γύρω της.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το κορίτσι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και ασθενοφόρο το μετέφερε στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨A tragic incident near Hazelwood East High School left a teenage student dead after being attacked by a mob, resulting in her head being repeatedly bashed into concrete.

St. Louis County Police are investigating the incident; as of now, no arrests have been reported. pic.twitter.com/YyngDJOMmW

— US-Crimes (@OfficialUScrime) March 11, 2024