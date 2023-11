ΗΠΑ: 27χρονη ράπερ σκότωσε τον μάνατζέρ της στη μέση του δρόμου - Βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας

Για τη δολοφονία του ατζέντη της στις 9 Οκτωβρίου κατηγορείται η ράπερ Key Vhani με κάμερα ασφαλείας να έχει καταγράψει τη στιγμή που η 27χρονη πυροβολεί και σκοτώνει τον συνεργάτη της στη μέση του δρόμου στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνεται η ράπερ να τσακώνεται με έναν άνδρα έξω από ένα λευκού χρώματος αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο τους αρχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους με τον μάνατζερ της 27χρονης να βγαίνει από το όχημα και να συμμετέχει στην επίθεση κατά της Vhani.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η ράπερ στη συνέχεια βγάζει όπλο από την τσάντα της και αρχίζει να πυροβολεί τον μάνατζέρ της.

Miami-

Rapper Key Vhani gets out of manager's car

Rapper Key Vhani fights with manager

Rapper Key Vhani MURDERS manager

Rapper Key Vhani gets run over by manager's friend

Just another day in 'rapper land'~#BidensAmerica pic.twitter.com/DSWXNdekHn

— TruthInBytes (@bytesintruth) November 19, 2023