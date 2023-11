Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν το ινδονησιακό νοσοκομείο- 12 νεκροί

Ισραηλινά τανκς περικύκλωσαν σήμερα Δευτέρα (20/11) το ινδονησιακό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινά πλήγματα το πρωί.

Αναλυτικότερα, αναφορές από παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο από νωρίς τη Δευτέρα για ισραηλινή επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται το ινδονησιακό νοσοκομείο. Μάλιστα το Al Jazeera επικαλούμενο άτομα κοντά στην περιοχή μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το ινδονησιακό νοσοκομείο βομβαρδίζοντας την περιοχή του νοσοκομείου.

«Φαίνεται ότι θα γίνει απόπειρα εφόδου στο ινδονησιακό νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει κλείσει η γεννήτρια του νοσοκομείου, το οποίο είναι το μόνο που προσπαθεί ακόμα να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, μαζί με μια μικρότερη ιατρική εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, ο Άσραφ αλ Κιντρέχ εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον «12 ασθενείς και συγγενείς τους» σκοτώθηκαν και «δεκάδες τραυματίστηκαν» από το ισραηλινό πλήγμα εναντίον του ινδονησιακού νοσοκομείου.

«Ο ισραηλινός στρατός πολιορκεί το ινδονησιακό νοσοκομείο και φοβόμαστε πως θα συμβεί εκεί ό,τι και στο (νοσοκομείο) αλ Σίφα», πρόσθεσε.

Massive shelling on & around Indonesian Hospital in northern Gaza. Injuries have been reported among people who’ve taken shelter in its courtyard.

This small hospital is the only remaining hospital in the entirety of northern Gaza, and takes in 100s of victims every day. pic.twitter.com/Kz9Ja2g4P6

— Mohammad Alsaafin (@malsaafin) November 20, 2023