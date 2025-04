Ινδία: Έκανε zip line και εν αγνοία του τραβούσε σε βίντεο το μακελειό στο Κασμίρ (βίντεο)

Την σοκαριστική τρομοκρατική επίθεση στο Κασμίρ της Ινδίας κατέγραψε κατά λάθος ένας τουρίστας που έκανε εκείνη τη στιγμή zip line, ενώ το μακελειό εκτυλισσόταν από κάτω.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού φαίνεται ο Ρίσι Μπατ να διασχίζει δεμένος στο zip line πάνω από τη σκηνή όπου διαδραματίστηκε η επίθεση με τους τουλάχιστον 24 νεκρούς στο Παχαλγκάμ, στη βόρεια Ινδία στις 22 Απριλίου.

Ο Μπατ ήταν από τους τυχερούς που επέζησε και δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πως η εναέρια διαδρομή με το zip line του έσωσε πιθανότατα τη ζωή, επειδή οι τρομοκράτες στόχευαν τουρίστες.

Δείτε το βίντεο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Κασμίρ της Ινδίας

Το βίντεο δείχνει τον τουρίστα με ένα χαμόγελο στα χείλη καθώς πετάει πάνω από τους λόφους της περιοχής Τζαμού και Κασμίρ. Από κάτω διακρίνονται παιδιά να παίζουν σε τραμπολίνο και ομάδες ατόμων να συνομιλούν.

Κάποια στιγμή, αρχίζουν να ακούγονται πυροβολισμοί, με τον Μπατ να αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως κάτι κακό συμβαίνει.

Deadly shooting caught on camera 😱

Last week in Pahalgam, India, a deadly terror attack claimed 26 lives and injured 20 others, with horrific scenes inadvertently captured on camera by Rishi Bhatt, a resident of Paldi, Ahmedabad. Unknowingly, Bhatt filmed himself riding a… pic.twitter.com/XSM6d0jNgi

— J Stewart (@triffic_stuff_) April 28, 2025