Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι μέσα σε τραίνο στο Τόκιο.

Την είδηση της επίθεσης μετέδωσε το Sky News, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων NHK της Ιαπωνίας.

Το τρομακτικό περιστατικό έγινε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς και λίγο αργότερα ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια.

Όπως έχει γνωστό, συνελήφθη μία γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι στον σταθμό Ακιχαμπάρα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

BREAKING: Four people have been stabbed on a train in Tokyo, according to the broadcaster NHK

— Sky News (@SkyNews) January 3, 2024